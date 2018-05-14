Премьер Малайзии призвал дарить чиновникам только цветы

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад призвал народ страны дарить чиновникам только цветы и еду. Об этом сообщает малайзийская газета The Star.

«Время пожертвований кончилось, и я призываю всех тех, кто хочет выразить свою поддержку нового правительства подарками, отныне дарить министрам и чиновникам правительства только цветы и продукты питания», — сказала Мохамад.

Реклама

По его словам, это поможет в борьбе с коррупцией в правительстве страны.

«Мы хотим быть уверенными с самого начала, что в новом правительстве коррупции не будет», — добавил Мохамад.

Он также объявил о создании «Антикоррупционного движения», которое будет бороться с коррупцией на всех уровнях государственного аппарата.