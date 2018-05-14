В Приморье согласовали дату выборов губернатора региона

Депутаты комитета по региональной политике и законности законодательного собрания Приморья согласовали дату проведения досрочных выборов губернатора региона. Об этом сообщается на сайте администрации региона.

«Губернатор Приморья досрочно сложил свои полномочия в октябре 2017 года. По закону, выборы главы региона должны состояться в ближайшее второе воскресенье сентября. В 2018 году эта дата выпадает на 9 сентября», — заявил председатель комитета Джамбулат Текиев.

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Как отмечается, депутаты единогласно согласовали дату проведения досрочных выборов. Однако, окончательно она будет утверждена на ближайшей сессии краевого парламента.

В октябре прошлого года президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности губернатора Приморского края Владимира Миклушевского.