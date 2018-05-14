Трамп и Макрон обсудили «всеобъемлющую» сделку по Ирану

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с французским лидером Эммануэлем Макроном. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

«Президент Трамп подчеркнул необходимость всеобъемлющей сделки, которая будет иметь дело со всеми аспектами дестабилизирующей деятельности Ирана на Ближнем Востоке», — заявили в пресс-службе.

Реклама

Как отмечается, стороны также обсудили торговля между двумя странами.

Ранее Трамп заявил, что Иран пытался установить господство на территории всего Ближнего Востока.

Также сообщалось, что в США пригрозили санкциями компаниям ЕС в случае сотрудничества с Ираном.