МИД Украины проверяет, писал ли консул в Гамбурге антисемитские посты в соцсетях

Министерство иностранных дел Украины проверяет информацию о том, что украинский консул в Гамбурге публиковал на своей странице в социальных сетях антисемитские публикации, передает РИА «Новости» заявление главы ведомства Павла Климкина.

«Получаю сообщение от своих подписчиков по информации о нашем консуле в Гамбурге. Проверяем и вскоре сообщим результат», — сообщил Климкин.

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Ранее украинские СМИ со ссылкой на блогера Анатолия Шария сообщили, что сотрудник генерального консульства Украины в Гамбурге Василий Марущинец размещает на своей странице в фейсбуке антисемитские публикации.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин назвал «печальной для него» ситуацией, когда 3 млн украинских граждан проживают в России.