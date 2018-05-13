Глава МИД ФРГ не увидел вариантов защиты компаний от всех рисков санкций США
Глава немецкого внешнеполитического ведомства Хайко Маас скептически оценил возможность сохранить соглашение по иранской ядерной программе без американской стороны и защитить сотрудничающие с Ираном немецкие компании от санкций после выхода США из сделки. Об этом пишет Bild.
«Какого-то простого решения, способного оградить компании от всех рисков американских санкций, я не вижу. Поэтому в ходе переговоров речь идет также о том, как можно продолжать торговлю с Ираном», — заявил Маас.
Ранее глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф вылетел в Пекин для обсуждения ядерной сделки после выхода из соглашения США.