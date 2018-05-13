СМИ: Си Цзиньпин может встретиться с Трампом и Ким Чен Ыном в Сингапуре

Председатель КНР Си Цзиньпин может встретиться с президентом США Дональдом Трампом и северокорейским лидером Ким Чен Ыном в кулуарах предстоящего американо-северокорейского саммита в Сингапуре. Об этом сообщает телеканал KBS со ссылкой на источник.

По данным телеканала, стороны могут обсудить замену соглашения о перемирии на Корейском полуострове полноценным мирным договором.

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Как отмечается, в 1953 году при подписании соглашения о перемирии в Корейской войне также присутствовали лидеры США, Китая и Северной Кореи.

Ранее СМИ сообщили, что итогом встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына 12 июня в Сингапуре может стать объявление о завершении Корейской войны.