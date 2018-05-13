Макрон и Трамп обсудили Ближний Восток
Президент Франции Эммануэль Макрон и американский лидер Дональд Трамп провели телефонный разговор. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу французского президента.
«Президент Республики (Макрон) позвонил президенту США Дональду Трампу, чтобы обсудить вопросы экономического взаимодействия и ситуацию на Ближнем Востоке», — заявили в пресс-службе.
Реклама
Как отмечается, в ходе телефонных переговоров Макрон напомнил Трампу «о своей глубокой озабоченности вопросом стабилизации в регионе».
Ранее Трамп заявил, что надеется заключить новую «хорошую сделку» с Ираном.
Он также добавил, что Соединенные Штаты «не могут позволить Ирану иметь ядерное оружие».