Парламент Каталонии не смог утвердить Торру главой женералитета

Парламент Каталонии не смог в первом туре голосования утвердить на пост главы правительства (женералитата) автономного сообщества Кима Торру, который представляет партию «Вместе за Каталонию» Карлеса Пучдемона. Об этом сообщает La Vanguardia.

Отмечается, что за него проголосовали 66 депутатов, 65 выступили против, еще четыре воздержались.

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Следующий тур состоится в понедельник, 14 мая.

Ранее сообщалось, что бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон вновь будет выдвинут кандидатом на пост главы правительства области.

С таким предложением выступила возглавляемая им партия «Вместе за Каталонию», имеющая в парламенте 34 мандата из 135.