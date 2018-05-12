Назначен глава МИД Армении

Президент Армении Армен Саркисян назначил министром иностранных дел постпреда страны при ООН Зограба Мнацаканяна.

Об этом сообщается в указе, опубликованном на сайте администрации президента.

«Назначить Зограба Мнацаканяна министром иностранных дел Армении», — говорится в указе.

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Зограб Мнацаканян — выпускник МГИМО. Стажировался в посольстве СССР в США, имеет степень магистра Манчестерского университета Виктории. Работает в структуре МИД Армении с 1991 года.

Работал в посольствах Армении в Великобритании и Ватикане. Был постпредом Армении в Женевском офисе ООН и Совете Европы, послом Армении в Швейцарии. С 2011 по 2014 годы Мнацаканян занимал пост заместителя министра иностранных дел. С 2014 года — постпред Армении при ООН, сообщает РИА «Новости».