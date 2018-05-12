Суд в Милане реабилитировал Берлускони по делу о махинациях

Миланский суд реабилитировал бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони по делу о финансовых махинациях в принадлежащей ему телевизионной компании Mediaset, сообщает Corriere Della Sera.

Приговор был вынесен 1 августа 2013 года Кассационным судом Италии. Тогда Берлускони был осужден на четыре года тюремного заключения, три из них были отменены по амнистии, еще один Берлускони отбыл на социальных работах. Издание отмечает, что благодаря реабилитации экс-премьер сможет снова баллотироваться на выборах различного уровня.

Ранее сообщалось, что Берлускони согласился на переговоры между партией «Лига» и «Движением пяти звезд».