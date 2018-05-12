Cоветник Трампа пошутила над «умирающим» Маккейном

Кэлли Сэдлер, советник президента США Дональда Трампа, пошутила об «умирающем» сенаторе Джоне Маккейне, чем вызвала неодобрение. Об этом пишет The Hill.

Источник издания рассказал, что «шутка» прозвучала на закрытом совещании по назначению главой ЦРУ Джины Хаспел. Сэдлер, как сообщается, заявила, что ко мнению Маккейна можно не прислушиваться, поскольку он «все равно умирает».

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Подчеркивается, что советник Трампа намеревалась пошутить, однако присутствовавшие на совещании такой юмор не оценили. После этого Сэдлер позвонила дочери сенатора Меган Маккейн, чтобы извиниться.

Ранее сообщалось, что Маккейн призвал отклонить кандидатуру Хаспел на пост директора ЦРУ.

Неделю назад Маккейн признался, что не знает, сколько еще проживет с опухолью мозга.