Пашинян объяснил, почему переезжает в государственный особняк

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что вместе с семьей переезжает в государственный особняк. Об этом он сказал в видеообращении на странице в фейсбуке, пишет «Sputnik Армения».

«По законодательству Армении установлено, что премьер-министр Армении должен жить в служебной резиденции. Завтра я с семьей перееду», — сказал Пашинян.

Реклама

По его словам, в настоящее время в комплексе правительственных зданий проживают третий президент страны Серж Саргсян и экс-председатель Конституционного суда Гагик Арутюнян

«Серж Саргсян должен перебраться в другой дом в течение месяца. Вопрос Гагика Арутюняна решается. Я собираюсь переехать с семьей и обещаю вам показать. Вы должны знать, за что платите», — добавил премьер Армении.

Ранее Пашинян рассказал о планах на отношения с Россией.