Пашинян рассказал о планах на отношения с Россией

Премьер-министр Армении Никол Пашинян надеется на улучшение отношений с Россией, заявил политик в интервью телеканалу «Россия 24».

«Я думаю, что отношения между Ереваном и Москвой изменятся, но к лучшему. Я в этом практически уверен. Я понимаю, что в Москве есть опасения и, я думаю, что после наших бесед, после наших встреч этих обеспокоенностей не будет и в армяно-российских отношениях все изменится к лучшему», — сказал Пашинян.

Реклама

Также он подчеркнул, что акции протеста в Армении не преследовали цели изменить внешнеполитический курс страны, а были направлены на внутренние проблемы в стране.

Ранее Пашинян называл Россию стратегическим союзником Армении. Также ранее стало известно, что Пашинян встретится с президентом России.