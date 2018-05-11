В МИД России усомнились в необходимости давления на КНДР со стороны США

В Министерстве иностранных дел России считают, что усиленное давление на КНДР на фоне прогресса по урегулированию ситуации на Корейском полуострове может иметь негативные последствия, сообщается в заявлении ведомства.

«Нам также непонятны непрекращающиеся призывы США и иже с ними «продолжать наращивать давление на КНДР» на фоне готовности Пхеньяна к конструктивному диалогу по урегулированию ядерной проблемы Корейского полуострова. Такая линия крайне контрпродуктивна и способна подорвать достигнутый на этом треке в последнее время прогресс», — говорится в заявлении.

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Также в МИДе назвали «сходкой» экспертную встречу в Вашингтоне по обзору выполнения «морских» положений санкционных резолюций Совета Безопасности ООН по КНДР.

Ранее МИД Сингапура подтвердил встречу президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына 12 июня.