Порошенко назвал предпочтительную для него дату встречи «нормандской четверки»

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что встреча в «нормандском формате» должна быть проведена в начале июня, передает РИА «Новости».

«Я, например, считаю, что ее (встречу «нормандской четверки» — «Газета.Ru») можно и стоит провести уже в начале июня», — сказал Порошенко.

Ранее Порошенко заявил, что обсудил с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном шаги, которые необходимо предпринять, чтобы провести встречу в «нормандском формате». Позднее президент России Владимир Путин обсудил с Меркель работу в «нормандском формате» и встречу канцлера с Порошенко и Макроном.