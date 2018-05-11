Лавров: Россию беспокоят попытки изменить геополитическую конфигурацию Ближнего Востока

И.о. министра иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва встревожена попытками изменить геополитическую конфигурацию Ближнего Востока так, чтобы отодвинуть проблему Палестины на задний план. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Параллельно предпринимаются тоже тревожащие нас попытки изменить конфигурацию геополитической карты Ближнего Востока и Севера Африки таким образом, чтобы отодвинуть палестинскую проблему на самый задний план», — сказал Лавров на встрече со спецкоординатором ООН по ближневосточному мирному процессу Николаем Младеновым.

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Он отметил, что оставлять проблему Палестины, решая все остальные проблемы на Ближнем Востоке, международное сообщество не имеет права.

Ранее Лавров подтвердил, что Россия продолжит соблюдать соглашение по ядерной программе Ирана.