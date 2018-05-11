Песков рассказал об отношении Путина к продлению полномочий

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что вопрос о возможном продлении полномочий с двух до трех сроков подряд не стоит на повестке дня у главы государства Владимира Путина, сообщает РИА «Новости».

«Это конституционный вопрос. В данном случае это не вопрос, который на повестке дня президента, и сам президент неоднократно говорил о своей позиции в отношении внесения изменений в основной закон», — сказал Песков.

Ранее парламент Чечни предложил внести в Госдуму законопроект, который продлевает полномочия президента до трех сроков подряд. До этого с подобной инициативой выступил глава Чечни Рамзан Кадыров, который заявил, что в настоящий момент у Путина «нет альтернативы».