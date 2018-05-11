Источник: глава МИД Ирана обсудит с ЕС, Китаем и Россией сохранение ядерной сделки

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф посетит Китай, Россию и Брюссель, чтобы обсудить ядерное соглашение после выхода из него США, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в ведомстве.

«Зариф в воскресенье начинает дипломатическое турне для обсуждения СВПД. Поездка начнется с Китая, который он посетит в воскресенье и понедельник, затем Зариф поедет в Россию и встретится со своим коллегой, затем направится в Брюссель для встречи с европейскими коллегами», — отметил источник.

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Он отметил, что Зариф проведет еще несколько встреч с дипломатами иностранных государств по этому поводу.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп намерен заключить «хорошую сделку» с Ираном.