Белый дом объяснил выбор Сингапура для встречи Трампа с Ким Чен Ыном
Сингапур выбран для места встречи президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном по причине нейтральности и безопасности, передает РИА «Новости» заявление представителя Белого дома.
«Безопасность, месторасположение, нейтральность», — сказал чиновник.
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Он отметил, что саммит может продлиться «один день, с возможностью продления».
Ранее Трамп сообщил в своем твиттере, что 12 июня встретится с Ким Чен Ыном в Сингапуре. МИД Сингапура подтвердил данную информацию.
10 мая власти Северной Кореи освободили трех граждан Соединенных Штатов.