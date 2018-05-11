Белый дом объяснил выбор Сингапура для встречи Трампа с Ким Чен Ыном

Сингапур выбран для места встречи президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном по причине нейтральности и безопасности, передает РИА «Новости» заявление представителя Белого дома.

«Безопасность, месторасположение, нейтральность», — сказал чиновник.

Реклама

Он отметил, что саммит может продлиться «один день, с возможностью продления».

Ранее Трамп сообщил в своем твиттере, что 12 июня встретится с Ким Чен Ыном в Сингапуре. МИД Сингапура подтвердил данную информацию.

10 мая власти Северной Кореи освободили трех граждан Соединенных Штатов.