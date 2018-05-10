Трамп и Абэ обсудили КНДР

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ провели телефонный разговор. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

«Два лидера обсудили недавний визит государственного секретаря Майка Помпео в Пхеньян и договорились продолжать тесно координироваться в преддверии предстоящей встречи президента с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном», — говорится в сообщении.

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Как отмечается, стороны подтвердили свою приверженность сотрудничеству с Южной Кореей и «достижению общей цели — отказа Северной Кореи от программ создания оружия массового уничтожения и баллистических ракет».

Ранее Ким Чен Ын заявил, что встреча с Трампом станет шагом к построению светлого будущего. Северокорейский лидер выступил с данным заявлением по результатам переговоров с госсекретарем США Майком Помпео.