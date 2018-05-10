Трамп и Ким Чен Ын встретятся в День России
Президент США Дональд Трамп в твиттере заявил, что его встреча с северокорейским лидером Ким Чен Ыном пройдет в Сингапуре 12 июня.
«Долгожданная встреча между Ким Чен Ыном и мной состоится в Сингапуре 12 июня. Мы оба будем стараться сделать ее особенным моментом для мира во всем мире!», — написал Трамп.
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12 июня празднуется День России.
Ранее СМИ сообщили, что Трамп и Ким Чен Ын вероятнее всего встретятся в Сингапуре.
10 мая власти Северной Кореи освободили трех граждан Соединенных Штатов.
При этом вице-президент США Майк Пенс прокомментировал освобождение троих американцев в КНДР.