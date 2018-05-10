Трамп и Ким Чен Ын встретятся в День России

Президент США Дональд Трамп в твиттере заявил, что его встреча с северокорейским лидером Ким Чен Ыном пройдет в Сингапуре 12 июня.

«Долгожданная встреча между Ким Чен Ыном и мной состоится в Сингапуре 12 июня. Мы оба будем стараться сделать ее особенным моментом для мира во всем мире!», — написал Трамп.

Реклама

12 июня празднуется День России.

Ранее СМИ сообщили, что Трамп и Ким Чен Ын вероятнее всего встретятся в Сингапуре.

10 мая власти Северной Кореи освободили трех граждан Соединенных Штатов.

При этом вице-президент США Майк Пенс прокомментировал освобождение троих американцев в КНДР.