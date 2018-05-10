Пенс высказался за закрытие расследования по «российскому делу»

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что пришло время завершить расследование спецпрокурора Роберта Мюллера по делу о «вмешательстве России» в президентские выборы США. Об этом сообщает NBC News.

«Уже прошел год с начала расследования. Наша администрация предоставила более млн документов. Я думаю, что настало время завершить данное разбирательство», — сказал Пенс.

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Однако, он также добавил, что администрация США «продолжает сотрудничать» со следствием.

Ранее сообщалось, что Мюллер отказался принять от президента США Дональда Трампа письменные показания по делу о «российском вмешательстве» в президентские выборы США.