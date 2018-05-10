Пенс рассказал о прорыве в ситуации с КНДР

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что появилась возможность для достижения настоящего прорыва в деле урегулирования ситуации на Корейском полуострове. Об этом сообщает NBC News.

«Власти Северной Кореи предпринял шаги, которые указывают на возможность прорыва, такого, которого не удавалось достичь США и мировому сообществу последние 20 лет», — сказал Пенс.

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Он также подчеркнул, что после освобождения троих американцев в КНДР, появилась «реальная возможность достичь мира на полуострове».

Ранее сообщалось, что власти КНДР приняли решение отпустить трех американских пленников по просьбе президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.