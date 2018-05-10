Рябков и замминистра иностранных дел Ирана обсудили ядерную сделку

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков в Тегеране провел встречу со своим иранским коллегой Аббасом Аракчи. Об этом сообщается на сайте МИД России.

«В центре внимания были перспективы дальнейшей реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе в свете выхода из него США. С российской стороны была подчеркнута приверженность сохранению договоренности. Россия и Иран условились продолжить плотную координацию по данной теме в интересах должного обеспечения двустороннего сотрудничества», — говорится в сообщении.

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Как отмечается, стороны также обсудили «некоторые другие вопросы, представляющие взаимный интерес».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона обеспокоена нарастающим напряжением в ирано-израильских отношениях.