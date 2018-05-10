Лавров попросил главу МИД ФРГ поделиться данными по делу Скрипалей

И.о. главы МИД России Сергей Лавров обратился к своему коллеге из Германии Хайко Маасу с просьбой поделиться информацией, которую британская сторона предоставила ФРГ в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. Об этом министр заявил на пресс-конференции по итогам их встречи, трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«Господин Маас сказал, что британцы подробно проинформировали германскую сторону о том, что случилось в Солсбери и все это выглядит убедительно. Мы попросили …поделиться с нами этой информацией, поскольку британцы нам ничего не дают», — сказал Лавров.

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Он также выразил надежду на то, что Лондон будет более «фактологичным».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона ожидает от Великобритании честного сотрудничества.