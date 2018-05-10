В Госдуме решили досрочно прекратить полномочия мэра Калининграда

На заседании Госдумы было принято решение о досрочном прекращении полномочий главы Калининграда Алексея Силанова, передает РИА «Новости».

Как отмечается, Силанов начал работу на посту 20 апреля, после того как экс-мэр города Александр Ярошук сообщил о досрочном прекращении полномочий. Силанова выбрали в ходе открытого конкурса на должность сити-менеджера. Он должен был находиться на посту в течение трех лет, до 2021 года.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы VII созыва от Калининградской области Алексей Силанов стал новым мэром Калининграда.