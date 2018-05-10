Маккейн призвал отклонить кандидатуру Хаспел на пост директора ЦРУ

Сенатор Джон Маккейн выпустил официальное заявление, в котором призывает сенат США не выбирать Джину Хаспел новым директором ЦРУ.

«Я уверен, что Джина Хаспел патриот, которая любит нашу страну и уверен, что она посвятила свою карьеру защите США. Однако роль Хаспел в пытках, которые осуществляли американцы, пугает. Ее отказ признать пытки аморальными делает ее непригодной [для роли директора ЦРУ]. Поэтому я верю, что сенат должен отказать Хаспел в номинации на должность», — заявил Маккейн.

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Он подчеркнул, что американские правоохранительные органы должны обеспечивать безопасность страны способами, которые отвечают этическим ценностям США.

Ранее Хаспел во время выступления перед конгрессом США заявила, что не будет возобновлять пытки, если ее назначат директором ЦРУ.