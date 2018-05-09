Берлускони согласился на переговоры между «Лигой» и «Движением пяти звезд»

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони дал согласие на переговоры между союзной ему партии «Лига» и «Движением пяти звезд», сообщает Reuters.

«Конечно, мы (партия «Вперед, Италия» — «Газета.Ru») не будем налагать вето», — сказал Берлускони.

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По его словам, партия «Вперед, Италия» не станет поддерживать эту коалицию, но продолжит сотрудничество с «Лигой» на местном уровне.

Отмечается, что благодаря согласию Берлускони новое правительство Италии может начать действовать в течение нескольких дней.

Ранее сообщалось, что на прошедших парламентских выборах в Италии ни одна из партий не набрала необходимого для формирования правительства большинства голосов.