Трамп: место встречи с Ким Чен Ыном объявят через три дня

Президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном пройдет не в демилитаризованной зоне (ДМЗ) на границе двух Корей, ее место объявят в течение трех дней, передает РИА «Новости».

«Это будет не там. Мы объявим об этом (месте встречи — ред.) в течение трех дней», — сказал он.

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Ранее госсекретарь США Майк Помпео рассказал, что саммит США и Северной Кореи продлится один день.

По словам Помпео, в настоящее время запланирована однодневная встреча северокорейского лидера Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа.

Также Дональд Трамп назвал встречу госсекретаря США Майка Помпео с лидером КНДР Ким Чен Ыном хорошей.