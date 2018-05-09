Трамп дал оценку визиту Помпео в Северную Корею

Американский президент Дональд Трамп назвал встречу госсекретаря США Майка Помпео с лидером КНДР Ким Чен Ыном хорошей. Об этом он написал на своей странице в твиттере.

«Я рад сообщить вам, что госсекретарь Майк Помпео летит из Северной Кореи с тремя замечательными джентльменами, встречу с которыми все ждут с нетерпением. Судя по всему, они в хорошем здравии. Кроме того, встреча с Ким Чен Ыном была хорошей», — написал Трамп.

Ранее сообщалось, что Помпео во второй раз прибыл в КНДР на переговоры с лидером страны Ким Чен Ыном.