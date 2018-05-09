Президент Армении объяснил, в чем заключается революция по-армянски

__is_photorep_included11743999: 1

Армянский президент Армен Саркисян назвал произошедшие в стране события «революцией по-армянски». Об этом сообщает Sputnik Армения.

«Это была «бархатная», ненасильственная — называйте как хотите, но я считаю ее революцией по-армянски, где не пострадали люди, не было насилия и жертв», — заявил Саркисян.

Реклама

Он добавил, что общей обязанностью граждан страны является строительство Армении завтрашнего дня.

«Мы должны создать страну, куда будут возвращаться наши соотечественники», — подчеркнул Саркисян.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о полной и безоговорочной поддержке Карабаху.