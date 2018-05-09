Меркель заявила о приверженности Германии ядерной сделке по Ирану

Немецкий канцлер Ангела Меркель заверила, что Германия будет дальше выполнять обязательства по ядерному соглашению с Ираном. Об этом сообщает Bild.

«Мы сохраним свои обязательства в рамках этого соглашения и сделаем все для того, чтобы Иран сохранил свои обязательства», — заявила Меркель.

Реклама

По ее словам, выход американской стороны из сделки будет иметь большое значение.

Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас назвал решение американской стороны по выходу из соглашения по ядерной программе Ирана неприемлемым.