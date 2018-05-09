Эрдоган раскритиковал выход США из ядерной сделки по Ирану

США проиграют от того, что выйдут из ядерной сделки по Ирану. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает агентство Anadolu.

По его словам, решение президента США Дональда Трамп отразится не только на ситуации в регионе, но и во всем мире.

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«Международные механизмы, международные пакты и международные конвенции нельзя аннулировать по собственному желанию. Если на каком-то документе стоит ваша подпись, вам нужно уважать его, вы должны его соблюдать», — сказал Эрдоган.

Турецкий президент подчеркнул, что США могут получить небольшую выгоду от своего решения, например от возросшей цены на нефть. Однако в то же время это сильно ударит по бедным странам, заключил он.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты выходят из ядерного соглашения с Ираном. По его словам, Вашингтон намерен также ввести санкции «самого высокого уровня» против Ирана.