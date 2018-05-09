Лукашенко анонсировал встречу с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что 14 мая намерен встретиться с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Встреча состоится в районе 14 мая, буквально на днях», — заявил Лукашенко журналистам

Ранее белорусский президент направил Путину поздравление с Днем Победы.

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«Наши деды и прадеды, проявив несгибаемый характер, отвагу и самопожертвование, совершили великий подвиг. Показали пример истинного патриотизма, безусловной любви к Родине. Благодаря силе единства и сплоченности народов вписали в страницы общей истории Великую Победу», — говорится в поздравлении Лукашенко.

Он также пообещал навсегда сохранить правдивую историю Великой Отечественной войны.