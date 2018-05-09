Германия назвала решение США по иранской ядерной сделке неприемлемым

Глава МИД ФРГ Хайко Маас назвал решение американской стороны по выходу из соглашения по ядерной программе Ирана неприемлемым, передает РИА «Новости».

«Мы приняли к сведению вчерашнее решение американского президента с сожалением и озабоченностью. В последние недели совместно с французскими и британскими партнерами мы интенсивно занимались сохранением США в этом соглашении. Однако решение не стало внезапным для нас, так как в последние дни оно намечалось. Для нас оно было и остается неприемлемым», — сказал Маас.

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Он добавил, что это решение приведет к росту неуверенности, а также ставит под угрозу доверие к международным договорам.

Ранее и.о. главы МИД России Сергей Лавров подтвердил приверженность России соглашению по ядерной программе Ирана.