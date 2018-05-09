В МИД России увидели противоречие между заявлениями и действиями НАТО

Замглавы российского МИДа Александр Грушко заявил, что российская сторона не исключает созыва Совета Россия-НАТО, где будет обсуждаться безопасность Европы и России, передает РИА «Новости».

По его словам, российская сторона не уклоняется от диалога.

«Проблема в том, что генсек НАТО заявляет о желании продолжать диалог о необходимости деэскалации, о важности предотвращения опасных инцидентов военного характера, но в практической деятельности НАТО действует ровно наоборот. В частности, приняв очередной пакет ограничительных мер в отношении наших дипломатов в Брюсселе», — сказал Грушко.

Реклама

Он добавил, что Россия допускает в перспективе созыва Совета Россия-НАТО.

«Но исходим из того, что на повестку дня должны выноситься те вопросы, которые действительно влияют на безопасность России и стран Европы», — отметил Грушко.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны-участницы альянса должны противодействовать «гибридной деятельности» России. По его словам, «все союзники НАТО могут сказать о вмешательстве России в их внутренние дела».