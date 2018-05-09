В Японии назвали условие восстановления отношений с КНДР

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ Заявил, что страна восстановит отношения с КНДР, если северокорейские власти проведут полное разоружение и решат проблему с похищением японских граждан. Об этом сообщает Reuters.

Это заявление Абэ сделал во время трехсторонней встречи с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином и премьером Китая Ли Кэцяном в Токио. Китайский премьер поддержал восстановление политического диалога между Японией и КНДР.

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Ранее власти Северной Кореи признали, что несколько десятилетий назад похитили 13 граждан Японии, чтобы обучить их как шпионов. Пятеро из них возвращены на родину.

Ранее сообщалось, что Япония и США договорились продолжить давление на КНДР.