Премьер Иракского Курдистана встретится с Путиным в Москве

Представители премьер-министра Иракского Курдистана Нечирвана Барзани в Эрбиле сообщили о его планах посетить Москву 9 мая и провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным после его инаугурации, передает РИА «Новости».

«Премьер-министр Барзани примет 9 мая участие в праздновании 73-ей годовщины победы в Великой Отечественной Войне (Второй мировой войне). Позже в среду премьер-министр Барзани примет участие в мероприятиях высокого уровня и двусторонних консультациях, включая личную встречу с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным», — рассказал представитель премьер-министра.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что будет присутствовать на Красной площади во время парада Победы.