Трамп и Си Цзиньпин обсудили ситуацию вокруг КНДР

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин провели телефонный разговор. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

«Лидеры двух стран обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес, в том числе последние события на Корейском полуострове и встречу председателя Си (Цзиньпина) с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Президент Трамп и президент Си согласились с важностью сохранения действия санкций в отношении Северной Кореи до тех пор, пока она окончательно не свернет свои ядерные и ракетные программы», — говорится в сообщении.

Ранее Ким Чен Ын в ходе встречи с Си Цзиньпином заявил, что КНДР откажется от ядерного оружия, если заинтересованные стороны перестанут проводить враждебную политику в отношении Пхеньяна.