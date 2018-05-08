МИД России возмутился осквернению памятника Коневу в Праге

Министерство иностранных дел России опубликовало на своем сайте комментарий в связи с осквернением в Праге памятника маршалу Советского Союза И.С.Коневу.

«С возмущением узнали о том, что в Праге совершен акт вандализма в отношении памятника Маршалу Советского Союза И.С.Коневу, установленного в знак признательности жителей чешской столицы за освобождение города от немецкой оккупации и сохранение архитектурной жемчужины от разрушения. Этот кощунственный акт – оскорбление памяти красноармейцев и их чехословацких братьев по оружию, которые в самые последние дни войны заплатили жизнью за то, чтобы нынешнее поколение чехов могло жить в мире, спокойно растить детей и не бояться разрывов бомб и снарядов», — говорится в тексте сообщения.

В министерстве также выразили надежду на то, что власти Чехии незамедлительно примут меры по розыску и наказанию вандалов.