Путин рассказал Зюганову о роли КПСС в развале СССР

Президент России Владимир Путин ответил лидеру думской фракции КПРФ Геннадию Зюганову, упомянувшему об успехах Коммунистической партии СССР в ходе пленарного заседания Госдумы, на котором была утверждена кандидатура Дмитрия Медведева на должность премьер-министра, передает ТАСС.

«Действительно, под руководством Коммунистической партии СССР наша страна, Советский союз, достигла очень больших вершин. И Геннадий Андреевич перечислил многие из них - это и космос, и ядерный щит и так далее. Геннадий Андреевич не упомянул только одного: под чутким руководством Коммунистической партии Советский Союз прекратил свое существование», — сказал Путин.

Президент отметил, что «среди тех, кто руководил этим процессом» не было никого, кроме Коммунистической партии.