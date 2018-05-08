Путина в Госдуме встретили радостными криками

Президента России Владимира Путина встретили криками «ура» у входа в зал Госдумы, куда он пришел вместе с и.о. премьер-министра Дмитрием Медведевым и спикером Госдумы Вячеславом Володиным, пишет «Коммерсантъ».

Сообщается, что кричали не депутаты. Заседание Госдумы открылось с 28-минутным опозданием. Собравшиеся заранее в зале заседаний депутаты встретили президента аплодисментами уже внутри, после того, как Володин объявил о начале заседания.

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«И еще раз обращаюсь к вам, ко всем депутатам и представителям всех фракций, хотя Дмитрий Анатольевич представляет ведущую фракцию в парламенте. Тем не менее, я обращаюсь ко всем фракциям — прошу поддержать мое предложение о назначении на должность председателя правительства Российской Федерации Медведева Дмитрия Анатольевича», — сказал Путин.

Он также отметил, что правительству удалось решить задачи, несмотря на сложности.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.