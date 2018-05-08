Президент Армении подписал указ о назначении Пашиняна премьер-министром
Армянский президент Армен Саркисян подписал указ, по которому Никол Пашинян становится премьером страны. Текст соответствующего указа опубликован на сайте президента страны.
«Назначить Никола Пашиняна премьер-министром Армении», — говорится в тексте документа.
Ранее вице-спикер армянского парламента и член исполнительного органа Республиканской партии Армении (РПА) Эдуард Шармазанов, которая имеет большинство мандатов в парламенте, не войдет в правительство нового премьера страны Никола Пашиняна и станет оппозиционной.