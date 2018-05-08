Ким Чен Ын встретился с Си Цзиньпинем в Китае

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетил Китай, где встретился с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпинем. Об этом сообщает «Синьхуа» со ссылкой на члена китайской коммунистической партии, принявшем участие в связанных с визитом главы КНДР мероприятиях.

Как отмечается, встреча лидеров состоялась в китайском городе Далянь, где они провели переговоры и обменялись мнениями по текущим проблемам.

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По словам Ким Чен Ына, он надеется на прогресс в политическом урегулировании ситуации на Корейском полуострове. Он отметил, что у КНДР не будет потребности в наличии ядерного оружия, если другие стороны откажутся от враждебной политики. Ким Чен Ын также выразил надежду на доверие, которого поможет добиться диалог между КНДР и США. Си Цзиньпин высказал поддержку курсу Северной Кореи, а также заметил, что встреча будет способствовать развитию двухсторонних отношений между странами.

Ранее СМИ рассказали о тайном визите Ким Чен Ына в Китай.