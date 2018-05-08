Порошенко выступил против общих с Россией военных праздников

Украинский президент Петр Порошенко заявил, что у России не должно быть общих военных праздников с Украиной. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Порошенко, он уже в 2014 году прекратил «давнюю и странную традицию» празднования Дня Победы вместе с Россией.

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«В нашем военном календаре не должно быть ничего общего со страной-агрессором», — сказал Порошенко.

Отмечается, что в настоящее время на Украине празднуют победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу 8 мая.

Ранее президент Украины Петр Порошенко в интервью CBS заявил, что до половины участников боевых действий на востоке страны являются гражданами России.