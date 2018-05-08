В Кремле объяснили формулировку поздравления Путина лидеров стран бывшего СССР

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил формулировку поздравления Владимира Путина с 9 Мая в адрес лидеров стран бывшего СССР, а также граждан Грузии и Украины, сообщает РИА «Новости».

«Вы знаете, что в России очень тепло относятся к братскому украинскому народу. И вы знаете о том, как в России относятся к тем, кто развязал братоубийственную и кровопролитную войну на юго-востоке Украины», — ответил Песков на просьбу пояснить формулировку поздравления.

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8 мая Путин поздравил лидеров Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также граждан Грузии и Украины.

Ранее сообщалось, что президент Сербии Александар Вучич совершит визит в Россию и будет присутствовать на параде Победы в Москве 9 мая. Сербский лидер намерен провести встречу с российским коллегой Владимиром Путиным.