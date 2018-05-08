Песков рассказал, когда ожидать назначений в администрации президента

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков допустил, что назначения в новой администрации президента будут происходить параллельно с назначениями в кабмине, передает РИА «Новости».

«Думаю, что в ближайшее время их (назначений в администрации президента. — Газета.Ru) можно будет ожидать, потому что после утверждения главы кабинета будем вместе с вами ожидать уже по представлению председателя правительства назначений членов кабинета и вице-премьеров, министров и так далее. Ну и где-то параллельно с этим уже нельзя исключать назначений в администрации», — сказал Песков.

Ранее Песков заявил, что Владимир Путин во вторник, 8 мая, посетит Госдуму, где будет проходить утверждение кандидатуры премьер-министра страны.