Пашинян избран новым премьером Армении

Лидер акций протестов Никол Пашинян избран новым премьер-министром Армении, сообщает Sputnik Армения.

Во втором туре кандидатуру Пашиняна поддержали 59 депутатов при 42 проголосовали «против».

Экс-глава правительства Армении Серж Саргсян ушел в отставку после продолжительных акций протеста в Ереване. 1 мая голосование провалилось — Пашинян не сумел набрать необходимого количества голосов. Он потерял три голоса, которые были обещаны ему его союзниками — двое депутатов от фракции «Царукян» отсутствовали на заседании, еще один депутат от фракции «Дашнакцутюн» Агван Варданян отказался голосовать за «кандидата от народа».

Как мир отреагировал на решение армянского парламента — в онлайн-трансляции «Газеты.Ru».