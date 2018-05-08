В Армении лидера оппозиции Пашиняна второй раз выдвинули на пост премьера

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В столице Армении Ереване началось заседание парламента, на котором пройдет повторное голосование по кандидатуре премьер-министра страны. Трансляцию ведет Sputnik Армения.

Лидер акций протестов Никол Пашинян повторно выдвинут на пост премьер-министра страны. На прошлом голосовании «за» кандидатуру Пашиняна на посту премьера проголосовали лишь 45 депутатов вместо ожидаемых 47.

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Экс-глава правительства Серж Саргсян ушел в отставку после продолжительных акций протеста в Ереване. 1 мая голосование провалилось — единственный кандидат Никол Пашинян не сумел набрать необходимого количества голосов.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.