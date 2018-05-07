ЦРУ отправило в конгресс секретные данные по Хаспел

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) направило членам конгресса США секретные данные об и.о. главы ведомства Джине Хаспел, которую подозревают в применении пыток по отношению к подозреваемым в терроризме заключенным. Об этом пишет газета The Hill.

«Как пообещала Хаспел, ЦРУ сегодня доставило перечень засекреченных документов в сенат, чтобы каждый сенатор мог изучить фактические и выдающиеся стороны и.о. директора», — цитирует газета заявление ведомства.

Ранее СМИ сообщили, что Хаспел может отказаться от поста руководителя управления в связи с озабоченностью, которую ряд высокопоставленных лиц в Белом доме выразил в связи из-за ее участия в программе допросов, которая включала в себя методы, рассматриваемые как пытки. Позже появились сообщения о том, что Белый дом планирует убедить ее не отказываться от поста главы ЦРУ. За Хаспел также вступился Трамп.